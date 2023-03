Ecco come un'auto d'epoca può diventare "green"

Possono un'auto o una moto d'epoca diventare più "green" di una loro discendente dei giorni nostri? Dal punto di vista etico e dell'analisi del ciclo di vita non è affatto impossibile come sembra. Si possono ad esempio prendere in esame e calcolare le emissioni medie delle vetture storiche, andando poi a piantare un certo numero di alberi che nel giro di pochi anni assorbiranno la CO2 in quantità pari a quella rilasciata nell'aria durante determinate manifestazioni o raduni. L'idea, già testata in Gran Bretagna, nasce dai Soci del Club dei Venti all'Ora - Trieste 1961, storica realtà che quest'anno compie 62 anni e che da decenni organizza la rievocazione storica della celebre corsa automobilistica Trieste - Opicina. Il loro progetto, intitolato "Sostenibilità a Venti all’ora", è stata presentata martedì 21 marzo a Trieste. Ecco il video che ne riassume i caratteri distintivi.

01:57