Così i proprietari delle auto d'epoca piantano alberi nelle zone colpite dalla tempesta Vaia

E' stato presentata martedì 21 marzo a Palazzo Gopcevich, Trieste, l’iniziativa Sostenibilità a Venti all’Ora promossa dal sodalizio triestino di veicoli d’ epoca Club dei Venti all’Ora. Sensibili ai problemi dell’inquinamento atmosferico, dell’emergenza climatica e volendo dare un esempio di civismo, l’attività “verde” ha l’obiettivo di compensare le emissioni di Co2 prodotte dai veicoli storici durante manifestazioni e raduni per rendere i detentori di auto e moto storiche soggetti sociali consapevoli e responsabili. Il primo intervento concreto è un contributo tangibile alla riforestazione, in collaborazione con il partner tecnico Wow Nature, tramite la posa a dimora, nell’area colpita dalla devastante tempesta Vaia del 2018, di un numero di alberi calcolato in base alla capacità di assorbire Co2 in quantità pari alle emissioni prodotte. A parlarne Massimiliano Micor presidente del “Venti all’Ora”, Massimo Pacor presidente del Motoclub Trieste 1906, Maurizio Fermeglia docente di Ingegneria chimica all’ateneo di Trieste e Romano Artioli industriale del settore dei carburanti alternativi (Crmt di Lione). Sono intervenuti anche l’assessore Fvg all’Ambiente Fabio Scoccimarro e i partner Mario Visentin del Club Serenissima di Conegliano (Tv) e Davide Brancalion del Veteran Car Club Bz. Video di Andrea Lasorte

01:11