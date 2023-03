Controlli al mercato ittico e nelle pescherie di Trieste, sequestrati 50 kg di branzini

TRIESTE Nell’ambito delle costanti attività di controllo della filiera dei prodotti ittici svolta dal personale del nucleo ispettori pesca della Guardia Costiera giuliana, allo scopo di monitorare la commercializzazione dei prodotti ittici e garantire la sicurezza dei consumatori finali, nella mattinata odierna sono state eseguite diverse verifiche all’interno del Mercato Ittico di Trieste e di alcuni esercizi commerciali cittadini.

A seguito di tali controlli i militari hanno elevato una sanzione amministrativa (1500 euro) a carico di un trasportatore proveniente dalla vicina Slovenia che trasportava prodotti ittici privi di qualsiasi informazione o indicazione atte accertarne la tracciabilità e provenienza. Il prodotto sequestrato (circa 50 kg.), costituito prevalentemente da branzini, dovrà pertanto essere “vistato” dal personale dell’Azienda Sanitaria locale e se ritenuto idoneo al consumo umano, sarà devoluto in beneficenza.

Inoltre, nel corso delle verifiche eseguite in due esercizi commerciali del centro, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3500 euro per violazioni in materia di tracciabilità e mancata applicazione delle procedure HACCP e sequestrati circa 5 kg. di salmoni, tonno pinna gialla e gamberetti.