Il ministro Sangiuliano a Gorizia: "Pieno sostegno alla Capitale europea della Cultura"

'La Capitale europea della cultura, declinata al singolare, rappresenta un momento di unione delle due città. Dopo le tragedie della Guerra Fredda, da molti decenni si è ritrovata la concordia. E diventare insieme capitale della cultura assume un significato molto particolare perché significa farne l'epicentro di uno sviluppo socioeconomico che punti a guardare a questa parte importante dell'Europa". Lo ha sottolineato il ministro Sangiuliano in piazza della Transalpina a Gorizia. Il ministro, in visita in Friuli Venezia Giulia, ha incontrato il collega sloveno, Asta Vrecko, e i sindaci di Gorizia e Nova Gorica, Rodolfo Ziberna e Samo Turel, per ribadire il sostegno del Governo al progetto Gorizia capitale europea della Cultura. I due ministri si sono incontrati sul piazzale della Transalpina, con Sangiuliano che è arrivato inaspettatamente dal lato sloveno. Ad accoglierlo c'erano anche l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli e i vertici del GectGo e dello Zavod Go!2025.

