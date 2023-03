Irrigazione hi-tech e minori consumi: così si fronteggia l’allarme siccità

UDINE. Oro blu. È diventata così preziosa l’acqua, anche in Friuli, terra un tempo piovosissima, da meritarsi un appellativo che la eleva alla stregua del petrolio, l’oro nero. Sembra impossibile, eppure è già così e, se il trend del cambiamento climatico non frena, o non si inverte, la situazione è destinata a perdurare e forse ad accentuarsi nel futuro, tra 10 o 20 anni. «Agli inizi del Novecento - ha detto Rosanna Clocchiatti, presidente dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia - alla popolazione della Bassa friulana davano il chinino per combattere la malaria. C’era un’enorme abbondanza di acqua, anche malsana. Poi l’uomo ha bonificato i terreni e abbiamo vissuto decenni di prosperità per le colture agricole. Adesso siamo entrati in una fase di sofferenza per la risorsa idrica».

Convegno di Coldiretti

E proprio di siccità e cambiamento climatico si è parlato in un importante e partecipato convegno organizzato da Coldiretti regionale e svoltosi ieri mattina in sala Ajace a Udine. La relazione della presidente Clocchiatti, dopo i saluti del delegato della Coldiretti Fvg Benedetti e del sindaco di Udine Fontanini, e gli interventi del consigliere regionale Budai, dell’assessore regionale all’Agricoltura Zannier moderati dal direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, è stata il perno dei lavori, il punto di partenza per mettere a terra idee e progetti.

Tecnologia e informatizzazione

Cosa fare dunque per utilizzare al meglio, nei campi ma anche nelle abitazioni, la risorsa acqua? Tecnologia, agricoltura di precisione, radar meteo, informatizzazione, desalinizzazione, ridurre i consumi e risparmiare. Perché non è sufficiente sperare che piova. I dati sulle precipitazioni estive, tra giugno, luglio e agosto, presa a riferimento la città di Udine, sono davvero allarmanti. Negli anni Sessanta nei tre mesi estivi cadevano quasi 500 millimetri di pioggia, tra gli anni Settanta e Novanta si è sempre rimasti tra i 300 e i 400 millimetri, addirittura nel primo decennio di questo secolo si è tornati a sfiorare i 400 millimetri, mentre tra il 2010 e il 2020 siamo rimasti, anche se di poco, sopra la soglia dei 300 millimetri. L’assenza di precipitazioni è un fenomeno che caratterizza questo avvio di anni Venti: nel 2021 appena 198 millimetri, nel 2022 solo 163. E questo 2023 promette di seguire la tendenza dell’ultimo biennio.

C’è una situazione di crisi

«C’è una situazione di crisi - ammette la presidente Clocchiatti - ma abbiamo i mezzi e i fondi necessari per affrontarla. In regione ci sono 32 mila ettari di terreno che potrebbero essere irrigati se solo potessimo migliorare la gestione dell’acqua che abbiamo, provando ad accumulare quella che arriva. Perchè, per esempio, a settembre dell’anno scorso, dopo molti mesi di zero precipitazioni, sono caduti in regione 280 millimetri di acqua, anche con eventi estremi, acqua che avremmo dovuto recuperare per le attività economiche».

Irrigazione a goccia

Un altro tema fondamentale è il ricorso alle tecnologie per ottimizzare le irrigazioni. Se tutti i 15 mila ettari di terreni coltivati in Friuli Venezia Giulia (un quarto del totale) che oggi dispongono di irrigazione a scorrimento fossero cambiati in irrigazione a pressione o a goccia, in una stagione avremmo un risparmio di 77,76 milioni di metri cubi d’acqua, un volume superiore alla capacità del lago di Sauris.

Ottimizzazione degli invasi

Tra le proposte di intervento dei diversi Consorzi vi sono dunque l’ottimizzazione nell’uso dei grandi invasi esistenti, il completamento delle trasformazioni irrigue da scorrimento a pressione, puntando alla micro irrigazione che è più efficiente e meno energivora, la creazione dei piccoli invasi per le colture di pregio (in primis la vite) sui Colli orientali, sul Collio, sul Carso e nelle Grave, l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue esistenti per la riduzione delle perdite.

Ogni Consorzio ha poi dettagliato il suo piano di interventi. Il Cellina Meduna per esempio, è emerso nel corso del convegno, darà il via a uno studio per convertire l’ex cava di San Martino al Tagliamento da utilizzare quale volume di soccorso per l’irrigazione nella parte sud del bacino. —