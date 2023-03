Associazioni in lutto, è morto Giuliano Gelci, presidente regionale di Arci servizio civile

TRIESTE Era considerato “il gigante buono del servizio civile”. Giuliano Gelci, presidente regionale di Arci servizio civile, non c'è più. Si è spento nella giornata di ieri all'ospedale di Pordenone, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Era nato a Trieste e aveva 65 anni. Uomo gentile e di animo grande, amico caro e generoso, lavoratore instancabile, era noto ai più come il cuore del Servizio civile giuliano.

Negli anni è stato punto di riferimento ed esempio per moltissimi giovani triestini e non. Il 65enne era anche presidente dell'associazione Monte Analogo, che dal 1990 organizza il festival Alpi Giulie, rassegna cinematografica dedicata alla montagna.

Giuliano Gelci

Instancabile poi il suo impegno per abbattere barriere e confini, e tutelare i rapporti transfrontalieri: in passato aveva collaborato con l'Unione Italiana e con la comunità slovena.

Scrive Legambiente FVG APS: «Il mondo delle associazioni e in particolare di quelle legate ad Arci Servizio Civile FVG perde una persona splendida e piena di energia. Se moltissimi ragazzi e ragazze hanno potuto svolgere un anno splendido rendendosi utili al proprio territorio e per la propria comunità, ma anche e soprattutto a se stessi, lo devono a lui, un uomo che anche nelle difficoltà non ha mai mollato». Gelci lascia un grande vuoto nella comunità socio-culturale di Trieste e di tutto il Friuli Venezia Giulia.

