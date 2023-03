Trieste, colto da infarto mentre è in motorino cade in via Carducci: portato in rianimazione a Cattinara

TRIESTE. Un uomo è caduto a terra mentre procedeva in sella al suo ciclomotore andando in arresto cardiaco. È successo in via Carducci all’altezza dell’intersezione con Ponte della Fabra oggi pomeriggio, sabato 18 marzo, poco dopo le 18. Si è trattato di una caduta autonoma, causata verosimilmente da un malore. L’uomo ha 60 anni.

A dare l'allarme sono state le persone che lo hanno visto rovinare malamente al suolo e che hanno chiamato subito il Nue112. Gli operatori della sala operativa di primo livello anno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto subito l'equipaggio di una automedica e di un'ambulanza.

Il personale medico infermieristico ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, poiché al malore è seguito un arresto cardiocircolatorio.

Grazie alle tempestive manovra salvavita, il cuore dell'uomo ha ripreso a battere e poi con l’ambulanza l’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, a Cattinara. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Sul posto per i rilievi la Polizia di Stato