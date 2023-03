Trieste, la statua del vescovo Santin anima piazza Sant’Antonio Nuovo

TRIESTE Con la cerimonia di sabato mattina entra ufficialmente nel novero delle statue che animano le strade di Trieste. E’ stata inaugurata poco dopo le 10 la nuova statua dedicata al vescovo Santin: l’opera in bronzo, realizzata a grandezza naturale dal maestro Albano Poli e fortemente voluta dall’arcivescovo Crepaldi, è stata posizionata in piazza Sant’Antonio Nuovo, di fronte all’omonima chiesa.

Santin da autentico leader della Trieste filo-italiana riuscì a riportare la calma dopo quei morti in piazza Raoul Pupo 17 Marzo 2023 La storiaRaoul Pupo

Queste le parole con cui ha esordito Crepaldi nella ceriomonia: “La collocazione della statua del grande vescovo di Trieste, che esercitò il suo ministero negli anni torbidi della seconda guerra mondiale e di quelli difficili e complessi del dopo guerra, è un evento particolarmente significativo sul piano religioso e civile. La statua, in particolare, richiama alla memoria i convulsi avvenimenti che si consumarono in questa piazza dal 3 al 6 di novembre del 1953, dove, a seguito di scontri violenti con la polizia civile della zona, persero la vita sei giovani triestini. In quella circostanza il Vescovo Santin ebbe un ruolo determinante nella pacificazione della città”.