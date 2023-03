Le scene della passione e della resurrezione raffigurate in sei riquadri dal maestro presepista di Gorizia

GORIZIA. Le scene della passione e della resurrezione del Signore si sono significativamente riproposte nella chiesa dei frati cappuccini attraverso la magica mano di fra Oreste Franzetti, maestro presepista. Una sequenza di sei riquadri che, proprio nel periodo della Quaresima, si presentano quanto mai attuali, richiamandosi alla specificità di quei momenti. È un susseguirsi di immagini di sicuro effetto che riesce sempre a toccare il cuore e la sensibilità dei visitatori.

Le scene del Vangelo

«Nell’elaborare le scene, mi sono strettamente attenuto al Vangelo – spiega con la consueta passione fra Oreste – cercando di rimanere fedele nell’immaginazione dei luoghi, dei fatti e degli avvenimenti descritti dagli Apostoli».

È un susseguirsi di immagini, dicevamo, ad iniziare dalla preghiera del Signore nell’Orto degli ulivi e dall’entrata trionfale a Gerusalemme accolto con entusiasmo da tutta la popolazione. Oltremodo espressivo il “quadro” dell’Ultima cena per la sacralità dell’incontro che trova il suo momento culminante nell’istituzione dell’Eucarestia. Seguono le dolorose scene della passione con la flagellazione, la salita del Signore sul monte Calvario caricato della croce e la Sua crocifissione e morte. La rassegna espositiva trova il suo apice nella solennità della Resurrezione quando le donne trovano il sepolcro vuoto. Una raffigurazione che testimonia il trionfo sulla morte.

Il presepio pasquale

«Rispetto al presepe natalizio - spiega ancora il frate cappuccino - la raffigurazione della Passione richiede maggior concentrazione, proprio per la pluralità dei personaggi da mettere in campo. Personaggi che non è facile reperire dal momento che devono identificarsi nelle descrizioni dei vari percorsi». Una difficoltà in più, ma superata brillantemente.

La preghiera nell’orto degli Ulivi era giusto inquadrarla in un sottofondo notturno con cielo stellato e pieno di alberi, così come l’entrata a Gerusalemme trova la sua collocazione in un contesto abitativo di case palestinesi dell’epoca. Anche il gioco delle luci era necessario studiarlo ed elaborarlo attentamente creando atmosfere sempre diverse a seconda del susseguirsi dei fatti. Tenue o quasi nulla al momento della crocifissione, rischiarando solo il volto del Signore, per giungere poi allo splendore della Pasqua.

Satuine introvabili

«La reperibilità dei personaggi la si può trovare solo nei punti-vendita specializzati – conclude fra Oreste – che, in tutto il Triveneto, sono piuttosto rari. La giusta scelta delle figure rimane l’elemento essenziale che dà tono a tutte le scene delle varie stazioni della Passione».

Con questo suo paziente e delicato lavoro, fra Oreste attraverso la sua creatività e fantasia riesce sempre ad esprimere un sentimento di compartecipazione agli eventi raffigurati. Eventi che predispongono il visitatore ad attendere con vissuta interiorità la Pasqua.