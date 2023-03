Fiamme in un appartamento a Cormons: due alloggi inagibili

Alle 4:30 di sabato18 marzo 2023, i Vigili del fuoco di Gorizia e i sanitari sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un’abitazione di Cormons.

Due persone all’ospedale

Le fiamme hanno coinvolto uno dei due alloggi al primo piano, in una palazzina residenziale di via Gorizia. Durante le operazioni di spegnimento, è stata evacuato dall'appartamento non interessato dall'incendio un uomo allettato in ossigeno terapia che è stato trasportato in ospedale.

Una donna di circa 35/40 anni di età che era all’interno dell’appartamento andato a fuoco ha invece inalato il fumo della combustione ed è stata trasportata in via precauzionale con l'ambulanza all'ospedale di Gorizia in codice giallo, per quanto sia sempre rimasta sveglia.

Due nuclei sfollati

Essendo lo stabile considerato inagibile, è stato interessato il sindaco di Cormons per provvedere all'alloggiamento dei due nuclei sfollati. Sul posto anche i Carabinieri: causa del rogo in corso di accertamento.