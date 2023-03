Trieste, ritrovo per la pace intorno all'albero sopravvisuto a Nagasaki

"Dice Marco Cavallo: è stato bellissimo il festeggiamento per i miei 50 anni! E quei palloncini azzurri ai Campi Elisi che volavano verso il cielo sono stati emozionanti, segnale anch'essi della libertà; io sono la storia vivente della libertà e mi sto ora riposando per qualche giorno nello Spazio Rosa del Parco". E' l'annuncio dell'iniziativa promossa venerdì 17 marzo dal Comitato per la Pace Danilo Dolci, insieme a Arci, Mondo senza Guerre e senza Violenza, Nagasaki Kaki Tree Proiect, Pro Loco San Giovanni Cologna. In questo video di Francesco Bruni, il ritrovo a villa Renner, intorno al Kako di Nagasaki, nato da un albero sopravvissuto alla catastrofe nucleare. "Nel 2012 fu piantumato dai partecipanti alla Marcia della Pace e della Nonviolenza che passarono per Trieste. Da allora sono passati dieci anni , ma la guerra e la minaccia nucleare non sono finiti", spiegano gli organizzatori della giornata.

02:26