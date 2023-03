Il ministro Matteo Salvini a Trieste annuncia la velocizzazione delle ferrovie in Fvg

Le dichiarazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in visita oggi, venerdì 17 marzo, al Porto di Trieste e in seguito all'Interporto di Gorizia. Per quanto riguarda i trasporti nel Friuli Venezia Giulia annuncia un investimento per potenziare e velocizzare le ferrovie, parlando di fondi individuati da sbloccare per potenziare i collegamenti. Tanti i temi toccati nella lunga intervista, dal ponte sullo Stretto alla cabinovia di Trieste. Video di Andrea Lasorte. L'articolo

