Il celebre enigmista Dendi a Trieste per allenare il nostro cervello

TRIESTE La struttura dell’Associazione de Banfield CasaViola propone per oggi, venerdì 17 marzo, all’Antico Caffè San Marco di via Battisti a Trieste l’evento “Salotto con l’Enigmista” per celebrare anche a Trieste la Settimana del Cervello.

Si tratta di una sfida lanciata in tutto il mondo dalla Dana Alliance for Brain Initiatives che dà l’opportunità di concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello e sull’importanza della ricerca in questo ambito.

È ancora impossibile al momento per la scienza determinare i precisi fattori scatenanti da cui derivano la maggior parte delle demenze. Esistono però diversi modi per diminuire le possibilità di sviluppare una demenza. Tra questi, oltre al condurre uno stile di vita sano, c’è la stimolazione del cervello.

Ecco quindi che da anni il celebre enigmista Giorgio Dendi, un vulcano di simpatia e di idee, regala il suo tempo in dei speciali pomeriggi organizzati da CasaViola all’insegna del divertimento e del gioco, in cui mettere alla prova la mente. Tra giochi di parole, indovinelli e divertenti problemi matematici, Dendi aiuta i partecipanti ad allenare il cervello e quindi a stimolare le cellule che lo compongono, in un’ottica di prevenzione della demenza.

E proprio questo sarà il filo conduttore dell’evento pubblico di questo pomeriggio, per stimolare l’agilità mentale, la memoria e il problem solving, in un’ottica di prevenzione: tutti partecipanti potranno mettersi alla prova attraverso cruciverba, anagrammi e rebus per tenere la mente attiva. L’incontro e libero e aperto a tutti, appuntamento alle 17 all’Antico Caffè San Marco