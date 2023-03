Fotovoltaico, la Regione vara i contributi anche per gli impianti sui condomini del Fvg

TRIESTE. La Giunta regionale ha approvato il bando per i contributi a fondo perduto per l'installazione di impianti fotovoltaici, accumulatori e solari termici a servizio dei condomini del Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento, sostenuto dallo stanziamento di 100 milioni di euro approvato con l'ultima legge di Stabilità regionale, segue quello rivolto ai privati per le singole unità immobiliari a uso residenziale e consente di ottenere incentivi fino al 40 per cento del costo totale degli interventi realizzati a partire dal primo novembre dello scorso anno. Inoltre, l'incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, al fine di agevolare ulteriormente la transizione ecologica e il miglioramento del patrimonio edilizio della nostra Regione. Un segno tangibile dell'attenzione posta dall'Amministrazione regionale all'ambiente e al ricorso alle fonti rinnovabili, oltre che alle famiglie per aiutarle a contrastare il caro energia, che in alcuni casi consente di sopperire, almeno in parte, alle difficoltà emerse con il blocco dei crediti relativi al cosiddetto Superbonus 110%.

Lo ha confermato il governatore del Friuli Venezia Giulia dopo l'approvazione all'unanimità da parte della Giunta del "Bando per la concessione di incentivi a condomìni, a sostegno delle spese per l'acquisto e l'installazione di impianto fotovoltaico e di accumulo di energia elettrica in attuazione della legge regionale

2 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)".

La domanda di incentivo potrà essere presentata dalle ore 9.00 di giovedì 30 marzo 2023 e fino alle ore 17.00 di mercoledì 15 novembre 2023, esclusivamente in formato digitale attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE". In merito il governatore ha evidenziato che, analogamente a quanto previsto per il bando riservato ai privati per le singole unità immobiliari, si tratta di un procedimento a sportello. Le modalità di presentazione della domanda di incentivo e rendicontazione sono semplificate e prevedono la compilazione della domanda on line, attraverso il link che sarà pubblicato sulla pagina internet dedicata sul sito web della Regione, che guida passo dopo passo l'utente nell'inserimento dei dati e nella successiva trasmissione.

La richiesta di contributo deve essere presentata dall'amministratore del condominio o, ove non sia previsto, da un condomino delegato dagli altri condomini, con riferimento ad impianti a servizio delle parti comuni o per l'utilizzo condiviso da parte degli stessi utenti. L'erogazione degli incentivi sarà disposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, sulla base delle dichiarazioni presentate. Non è prevista in questa fase la trasmissione di alcun documento, ma fatture, bonifici e dichiarazioni tecniche a dimostrazione della spesa sostenuta e dell'avvenuta realizzazione dell'impianto, devono essere in possesso del richiedente alla data della domanda e saranno caricati sull'applicativo informatico in un secondo momento, in occasione dei controlli che l'Amministrazione regionale effettuerà d'ufficio, anche con l'ausilio dell'Agenzia delle entrate.