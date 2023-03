Doppio investimento a Lucinico e a Romans

GORIZIA Due persone sono state investite venerdì pomeriggio nell’Isontino.

Il primo incidente di cui si ha notizia si è verificato a Lucinico di Gorizia. Una donna, mentre stava camminando in via Brigata Re, è stata investita da un mezzo in transito ed è stata proiettata per circa un metro e mezzo. Ferita, è stata soccorsa dai sanitari.

Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'ambulanza proveniente da Cormons. Attivato in un primo momento anche l'elisoccorso, vista la dinamica, che poi però è rientrato alla base.

Il secondo investimento è accaduto a Romans d'Isonzo, dove un uomo è stato soccorso in via Roma, in prossimità di un edificio religioso. Mentre camminava è stato investito da un mezzo in transito ed è stato sbalzato per circa un metro e mezzo. L'uomo è stato preso in carico dal personale di un'ambulanza inviata dagli infermieri della Sores che poi l'ha trasportato in codice giallo ha l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto i carabinieri, cui spetta di individuare causa e dinamica del sinistro.