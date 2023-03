Padre uccide figlio disabile a Trieste: la polizia in via Foscolo

Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio, un 38enne con disabilità, in un alloggio in via Foscolo 18 a Trieste. L’uomo ha colpito il figlio con un coltello alla gola e poi ha cercato a sua volta di togliersi la vita, senza riuscirci. A quel punto ha chiamato la polizia e si è costituito. Nel video di Massimo Silvano, la polizia sul posto. Qui tutti gli aggiornamenti

02:33