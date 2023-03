Il sindaco Ziberna: "Monestier per noi era come un goriziano"

Omar Monestier aveva colto il ruolo di Gorizia nel delicato gioco di equilibri del Friuli Venezia Giulia, aveva saputo riconoscere e apprezzare le tante e complesse anime della città «facendo della sensibilità, dell’educazione e dell’amore per un’informazione genuina e trasparente gli strumenti per valorizzare le potenzialità di questa città e offrirle un ruolo di primo piano nella storia della nostra regione». Per questo Gorizia ha consegnato alla famiglia dell’ex direttore di Piccolo e Messaggero Veneto, morto a 57 anni nell’estate 2022, il premio speciale dei Patroni “Santi Ilario e Taziano”. Ecco il ricordo del sindaco Rodolfo Ziberna nel video di Roberto Marega. Qui la notizia

01:59