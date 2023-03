Il Comune di Trieste e l'Authority a Cannes per il rilancio di Porto Vivo

Terza giornata di presenza per il Comune di Trieste alla fiera MIPIM di Cannes all’interno del padiglione Italia nello stand della Regione FVG. La fiera, tra le più importanti a livello internazionale per quanto riguarda il Real Estate, offre la possibilità di scoprire nuove opportunità e incontrare i principali operatori internazionali: 2400 gli espositori, 90 le nazioni partecipanti, 23mila i delegati attesi e 73 i top manager presenti sui cento delle maggiori società di investimento in real estate. L’amministrazione comunale insieme al Consorzio Ursus sta presentando agli stakeholders interessati sia gli interventi in corso in Porto Vecchio (ora Porto Vivo), una grandissima area che si estende sul mare per 66 ettari, sia i 35 magazzini tra grandi fabbricati, hangar e altri immobili che verranno messi in vendita. Porto Vivo è il progetto tri generazionale di riqualificazione e rigenerazione urbana del vecchio scalo di Trieste che vede già impegnati importanti studi di architetti di fama internazionale come Fuksas, Kipar, Consuegra, Femia e Enota.

01:50