Trieste, consegnate 2028 firme per affidare il campo da calcio Ferrini agli eredi del Ponziana

TRIESTE Sono oltre duemila, esattamente 2.028, le persone che hanno sottoscritto la petizione lanciata dall’associazione sportiva dilettantistica Chiarbola Ponziana che si prefigge di tornare a ridare vita alla propria storica casa: l’impianto sportivo “Giorgio Ferrini”.

Le firme, raccolte sia online che in forma cartacea, anche grazie all’appoggio di diverse realtà commerciale del rione, sono state formalmente consegnate nei giorni scorsi all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Trieste. «Abbiamo raggiunto un primo piccolo ma importante obiettivo, ossia testimoniare che il rione desidera che il campo di calcio del “Ferrini” torni a vivere ospitando gli oltre 150 tesserati del nostro club oltre ai 70 ragazzini dell’asd Rep Trieste Rugby», racconta soddisfatto a tale proposito il presidente del Chiarbola Ponziana Roberto Nordici.

Lo scorso dicembre, dopo l’uscita di scena della Triestina Calcio e del project financing da 11 milioni in ballo dal settembre 2020 tra l’amministrazione cittadina e il club rossoalabardato, lo stesso Nordici aveva mosso le acque inviando al Comune una manifestazione d’interesse per prendere le redini della gestione dell’impianto sportivo che fu per decenni la casa del Ponziana, previo però un radicale intervento di ristrutturazione, a totale carico del Municipio.

Tra gli interventi richiesti figurano la ricostruzione del manto erboso e il rifacimento di spogliatoi, docce, servizi igienici, uffici e impianto di illuminazione.

Attualmente il Comune ha a disposizione per il restyling, tramite un finanziamento ottenuto dalla Regione, circa un milione e 200 mila euro. Poche settimane fa – dopo l’uscita allo scoperto con quella manifestazione d’interesse – il secondo atto: la decisione del club di via Umago, tramite l’iniziativa portata avanti dalla vicepresidente dell’asd Veronica Manosperti, di dare vita appunto a una petizione popolare, significativamente denominata “Riviviamo il Ferrini”, culminata con le 2. 028 sottoscrizioni raccolte nel rione. Ora, forte di queste firme, il presidente Nordici racconta delle evoluzioni politiche in seno al caso “Ferrini”: «Dopo le interlocuzioni avute con l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi, e dopo aver depositato all’Ufficio Protocollo generale del Comune la petizione con 2.028 firme, anche i gruppi consiliari hanno iniziato a considerare l’opportunità della presentazione di un documento, a prima firma del consigliere Michele Babuder, che tenga conto delle richieste formalizzate nella nostra petizione e delle diverse esigenze di utilizzo, manifestate anche da altri consiglieri, per una condivisione dello sviluppo dell’impianto “Ferrini”». Alla luce di tale interesse attorno alla mobilitazione del rione, il Chiarbola Ponziana attende dunque di essere contattato per una riunione di concertazione con gli assessori Giorgio Rossi (Sport) e Lodi (Lavori pubblici appunto). Per un auspicato nuovo passo in avanti per cercare di chiudere il cerchio e ridare vita per davvero al campo del glorioso Ponziana