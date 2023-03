Trieste, 67enne colto da malore in bicicletta: trasportato a Cattinara

TRIESTE Un uomo di circa 67 anni di età è stato soccorso nella mattina di giovedì 16 marzo dai sanitari di un'ambulanza Als dopo essere caduto da una bicicletta in via Udine a Trieste.

A dare l'allarme, chiamando il Nue112, sono state le persone che l'hanno visto rovinare a terra. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo).

I sanitari hanno preso in carico l'uomo che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. È stato colto da un malore che lo ha fatto cadere dalla bici e, nella caduta, ha riportato un trauma cranico. Ha perso conoscenza per alcuni istanti.