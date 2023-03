Omicidio a Trieste: padre uccide il figlio disabile in via Foscolo

TRIESTE Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio, un 38enne con disabilità, in un alloggio in via Foscolo 18 a Trieste.

L’uomo ha colpito il figlio con un coltello. Poi ha cercato a sua volta di togliersi la vita con lo stesso coltello, ma senza riuscirci. A quel punto ha chiamato la polizia e si è costituito.

Padre uccide figlio disabile a Trieste: la polizia in via Foscolo

L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale di Cattinara con profonde ferite al polso e al collo ma non è in pericolo di vita.

Da quel che risulta sia padre che figlio versavano in condizioni di grave disagio psichico: il 67enne era seguito dal Centro di salute mentale, mentre il 38 enne era in carico ai servizi sociali del Comune di Trieste. Da poco avevano subito un grave lutto: la mamma del 38enne è morta pochi giorni fa, lasciandoli soli.

Polizia, polizia scientifica e ambulanza sono sul posto. Presente anche il pm De Bortoli.

Solo pochi giorni fa Trieste era stata scossa da un altro caso, l’omicidio-suicidio di una coppia di anziani triestini, gli ottantatreenni Roberto Fabris e Iolanda Pierazzo, trovata morta nell’appartamento in cui viveva: il sesto piano del civico 14 di via Ghirlandaio, poco sopra il teatro “La Contrada”.

L’ultimo abbraccio sul divano, il biglietto con le scuse: cosa sappiamo dell’omicidio-suicidio di Trieste Gianpaolo Sarti 06 Marzo 2023 via del ghirlandaioGianpaolo Sarti

Erano abbracciati, seduti sul divano del soggiorno. Lei, la moglie, con un colpo di pistola alla tempia e il volto rigato dal sangue. E lui, il marito, accoccolato accanto: si è suicidato ingerendo una boccetta di Diazepam, subito dopo aver sparato in testa alla coniuge.

Notizia in aggiornamento