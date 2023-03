Infortunio sul lavoro a Gorizia, 57enne elistrasportato a Cattinara

Un uomo di circa 57 anni di età è stato soccorso questa mattina dai sanitari per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto negli spazi di una attività produttiva di Gorizia, in zona industriale. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è caduto dall'alto e ha riportato lesioni alle braccia.

A dare l'allarme, chiamando il Numero unico di emergenza Nue112, sono stati i colleghi, che gli hanno prestato anche le primissime cure. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato poi elitrasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo, con parametri stabili. Attivati i Vigili del fuoco per le attività di competenza.