Cabinovia di Trieste, aperte le buste: prima aggiudicazione per l'altoatesina Leitner

TRIESTE Aperte le buste, l’azienda altoatesina Leitner è formalmente in vantaggio per aggiudicarsi l’appalto per la cabinovia di Trieste. È l’esito ad oggi – 16 marzo – del procedimento “accelerato” che, grazie alle regole speciali del Pnrr, il Comune di Trieste ha adottato per la realizzazione della dibattuta opera infrastrutturale dal Porto vecchio all’altipiano.

Si tratta in ogni caso di un passaggio ancora provvisorio, perché il prossimo passaggio sarà la verifica tecnica della congruità delle offerte da parte della commissione di gara, che produrrà poi una relazione tecnica.

Starà al responsabile unico del procedimento, il dirigente comunale Giulio Bernetti, avallare poi la scelta fatta. Le buste con le proposte, ricordiamo, erano due: oltre a Leitner, ha partecipato alla tenzone anche l’austriaca Doppelmeyer, di fatto le uniche due società in Europa a occuparsi di questo genere di impianto.

Il Comune conta di chiudere il procedimento di aggiudicazione entro una quindicina di giorni, poi starà alla ditta vincitrice chiudere la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera.