Trieste e Porto Vivo in mostra alla fiera Mipim di Cannes

Il Comune di Trieste è volato in Costa Azzurra e precisamente a Cannes per il Mipim, “Le Marché international des professionnels de l’immobilier”, fiera internazionale dedicata agli investimenti immobiliari e uno degli eventi di riferimento per il settore a livello internazionale. Qui ha messo in mostra una vasta gamma di proprietà immobiliari sul mercato: immobili, terreni, aree industriali dismesse. Il piatto forte è Porto vecchio, anzi, “Porto vivo”: il Consorzio Ursus – che coinvolge Comune, Autorità portuale e Regione – era a Cannes, capitanato dal sindaco Roberto Dipiazza e dal presidente dell’Authority Zeno D’Agostino, per promuovere le opportunità di investimento nell’area dell’antico scalo, con i lotti e gli edifici in vendita. Qui l'articolo

