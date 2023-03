Cosa fare e cosa non fare quando la padella prende fuoco: i consigli dei pompieri

I vigili del fuoco hanno realizzato questo video per prevenire gli infortuni domestici e in particolare per spiegare come agire nel caso una padella d’olio lasciata sul fuoco prendesse fuoco. Un incidente domestico che può avere effetti drammatici ma evitabili agendo in modo corretto. Sì quindi al coperchio, no all'acqua, che avrebbe conseguenze devastanti. L'esperimento è stato eseguito da Vigili del fuoco professionisti che indossavano idonei dispositivi di protezione individuale e non va assolutamente ripetuto.

00:57