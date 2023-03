Perde il controllo dell’auto sul Vallone e si schianta contro un albero a Rupa: conducente ferito gravemente

GORIZIA. A Rupa nel comune di Savogna d'Isonzo, lungo la strada del Vallone, un uomo ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è andato a schiantarsi contro un albero, uno dei cipressi che costeggia la strada. È accaduto nel pomeriggio di martedì 14 marzo, poco prima dell'ingresso dell'abitato, a circa un chilometro da una trattoria.

Dopo l'allarme, gli infermieri del Nue hanno inviato subito sul posto l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo, un’ambulanza proveniente da Gorizia e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona ferita che ha riportato un trauma al bacino e un trauma cranico.

Poi il trasporto in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie.

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e per accertare le cause dell'incidente e i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.