Inaugurato MiraLab, il nuovo spazio educativo nelle serre del parco di Miramare a Trieste

TRIESTE L’offerta del parco di Miramare si amplia con l’inaugurazione, avvenuta nella mattinata di oggi, 14 marzo, di MiraLAB, uno spazio multifunzionale nelle nuove Serre dedicato a bambini e ragazzi e pensato per le esigenze della didattica museale.

All’interno dello spazio si potranno svolgere laboratori, attività educative, incontri e conferenze. “Un luogo per vivere nuove esperienze a contatto e alla scoperta del Parco che lo circonda”.

All'inaugurazione del nuovo spazio didattico era presente la classe quinta della scuola Primaria Rossetti, dell’Istituto comprensivo Valmaura, che ha partecipato al primo laboratorio in programma.

Quella di oggi non è l’unica apertura in programma nel parco: il 28 aprile toccherà al Castelletto, sottoposto a un intervento di restauro complesso che, tra l’altro, ha ridato la cromia originaria alle facciate, sostituendo il giallo con il bianco latte. Il 26 maggio si apriranno le porte delle antiche cucine, dove sarà possibile ammirare le collezioni di porcellane, cristalli, biancheria da tavola.

dal 26 maggio

In estate aprirà al pubblico il Salottino cinese dove Massimiliano conservava la collezione di oggetti di ispirazione orientale. In inverno, infine, torneranno in uso le Serre antiche.

Da fine anno poi fruibili anche le Scuderie, che ospiteranno una grande mostra dedicata alle esplorazioni scientifiche dall’Ottocento ai giorni nostri.