Olio Capitale, oltre 12 mila visitatori a Trieste

TRIESTE Sono state oltre 12 mila le persone che nel fine settimana hanno visitato 'Olio Capitale', il Salone dedicato all'extravergine allestito al Trieste Convention Center. La fiera è stata organizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia, attraverso la sua azienda in house Aries, in collaborazione con l'associazione nazionale Città dell'Olio e con la co-organizzazione del Comune di Trieste.

Il numero di visitatori dell'edizione 2023, che si è chiusa domenica sera - segnalano i promotori - ha raggiunto i dati del 2019, tornando quindi ai livelli pre-Covid.

"La scommessa fatta assieme agli espositori e alle istituzioni che ci hanno sostenuto - ha detto Antonio Paoletti, presidente della Cciaa Venezia Giulia - è risultata vincente. Siamo il punto di riferimento per l'olio extravergine d'oliva e intendiamo esserlo ancora in una promozione che spazia dall'Italia all'estero. L'obiettivo nei prossimi giorni sarà avviare un confronto con il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per arrivare a una partnership importante in vista dell'edizione 2024".

Tra i visitatori, anche tedeschi, sloveni e croati "a conferma - precisa Paoletti - di quanto Olio Capitale sia un evento strategico, in posizione ottimale per il mercato del centro e dell'est Europa".

Al Salone hanno partecipato 220 espositori italiani e greci, che hanno incontrato appassionati del prodotto e buyer provenienti da diversi paesi del mondo. Tra le attivita' proposte ai visitatori, oltre alla visite negli stand, anche degustazioni di oli abbinati a diversi alimenti, convegni, presentazioni di libri e lezioni di yoga sotto gli ulivi.