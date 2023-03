Esce di strada in A4 tra Villesse e Palmanova, un ferito all’ospedale

TRIESTE Un trattore stradale è uscito di strada mentre percorreva l’A4 in direzione Venezia nel tratto tra Villesse e Palmanova ed è finito nel canale a lato della carreggiata.

L’incidente è successo intorno alle 19 di lunedì 13 marzo.

Sul posto, oltre ai sanitari e la Polstrada, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia che hanno operato insiemeal personale sanitario per estricare dal mezzo incidentato il conducente: quest’ultimo, una volta estratto dall'abitacolo, è stato trasortato all'ospedale.

L'intervento dei Vigili del fuoco è terminato con la completa messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell'area del sinistro. Non è stato necessario chiudere il tratto autostradale ma per permettere i soccorsi è stata ristretta la carreggiata.