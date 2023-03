Dispiegamento di mezzi a Gorizia, ma è un falso allarme

GORIZIA Non rispondeva alla porta e si temeva il peggio. È così partita la telefonata al Nue 112 per chiedere l’intervento dei soccorritori.

Foto Bumbaca

È successo questo pomeriggio, lunedì 13 marzo, poco prima delle 17 in via Gozzi a Gorizia. Dal Comando provinciale di via Paolo Diacono i vigili del fuoco sono partiti con tre mezzi, tra cui l’autoscala, e sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia. Forzato un infisso, una volta all’interno dell’appartamento, i soccorritori non hanno però trovato nessuno. L’inquilino non c’era.