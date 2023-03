Il velista solitario Giancarlo Pedote racconta a Trieste il suo giro del mondo in 80 giorni

TRIESTE Il navigatore solitario Giancarlo Pedote è l'unico italiano ad essere entrato nella top ten del Vendée Globe, il giro del mondo compiuto nel 2022 in solitaria, senza scali né aiuti esterni. Lo scorso venerdì 10 marzo ha presentato a Trieste "L'anima nell'Oceano", il diario di bordo edito Rizzoli in cui Pedote si mette a nudo, raccontando come il suo Vendée Globe sia stato anche un percorso introspettivo, paradigma di quel lungo viaggio che è la vita. Affrontando in 80 giorni quella che è considerata "la regata delle regate", il velista fiorentino ha così ritrovato la sua anima specchiata nell'Oceano. Ci ha trasmesso le emozioni vissute nella sua straordinaria impresa attraverso questa intervista di Elena Placitelli. Video e montaggio di Andrea Lasorte (immagini del Vendée Globe concesse al Piccolo dallo staff di Prysmian Group). L'annuncio

05:18