in via del veltro

«Ha accoltellato la sua ex per ucciderla»: resta in carcere dopo l’aggressione dell’8 marzo a Trieste

Il 39enne kosovaro, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, resta in carcere su disposizione del Gip: «Non si dava pace per la fine della relazione con lei»

Gianpaolo Sarti