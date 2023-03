Incidente in via Carducci a Trieste, è fuori pericolo il 26enne investito da un taxi

TRIESTE Non è più in pericolo di vita il ventiseienne che nella tarda mattinata di venerdì è stato investito in via Carducci, mentre attraversava la strada, da un taxi. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il Mercato coperto e Passo Goldoni.

Il giovane, al momento ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cattinara, è stato operato con urgenza alla milza e le sue condizioni sono in leggero miglioramento.

A causa dell’impatto con l’automobile, il ventinovenne ha anche sbattuto la testa e quindi ha subìto un trauma cranico riportando alcune contusioni cerebrali. La prognosi rimane sempre riservata.

La dinamica al momento è al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto con le sue pattuglie per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da accertare con esattezza, la vettura procedeva sulla corsa riservata (quella utilizzata abitualmente per il transito degli autobus di linea), in direzione di largo Barriera; il ventiseienne, invece, ha attraversato la carreggiata da destra a sinistra, verso il mercato coperto. Non è chiaro se il ragazzo si sia incamminato utilizzando le strisce pedonali oppure no. Anche questo è un elemento importante per definire con esattezza la dinamica dell’investimento.

Quel che è certo è che il giovane, a causa del violento urto, ha prima colpito il parabrezza della vettura, poi è precipitato sull’asfalto.

Quando i soccorritori del 118 sono piombati in via Carducci, con l’ambulanza e l’automedica, il ragazzo era già incosciente, come peraltro segnalato anche dai passanti presenti in quel momento e che per primi hanno dato l’allarme allertando il 112. I sanitari si sono resi subito conto della gravità delle sue condizioni: il giovane era in coma. Quindi lo hanno intubato, per poi trasportarlo d’urgenza – in codice rosso – al Pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara.