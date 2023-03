A Trieste il presidio della Cgil in difesa della sanità pubblica

La Cgil ha indetto per oggi la “Giornata di difesa della sanità pubblica”, articolata su tutto il territorio regionale. Circa 350 persone, tra lavoratori e pensionati da diverse province, si sono radunati questa mattina alle 10 davanti al Consiglio regionale in piazza Oberdan a Trieste, per ribadire il proprio impegno «in difesa di una sanità pubblica regionale, per il rafforzamento strutturale della stessa, e contro la privatizzazione strisciante dei servizi alla persona: a pagarne le conseguenze sono soprattutto le categorie più vulnerabili, come anziani e precari». Nel corso della giornata seguiranno altri presidi agli ingressi degli ospedali di Pordenone, Udine, Tolmezzo, Gemona, San Daniele, Cividale, Palmanova e Latisana. Il video è di Francesco Bruni

02:11