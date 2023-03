Portopiccolo, ci sono soggetti interessati a rilevare la gestione dopo lo sfratto di Ppn. Garanzie su stipendi e ammortizzatori

TRIESTE. «Trieste2040 (ex-Ppn) deve riconsegnare le chiavi entro il 15 marzo. Si farà carico delle procedure di apertura dell’ammortizzatore sociale per garantire copertura ai lavoratori fino a passaggio a nuovo gestore. Si farà carico degli stipendi di febbraio che saranno regolarmente pagati». È quanto è emerso dal tavolo tecnico stamattina in Regione a Trieste sulla vertenza di Trieste2040, sfrattata dalla proprietà del complesso turistico di Portopiccolo, fanno sapere il funzionario UILTuCS Fvg Lorenzo Urbani e il segretario regionale Matteo Calabrò.

Al tavolo, che si è svolto nella mattinata di venerdì 10 marzo, è emerso inoltre che ci sono un paio di soggetti (non ancora nominati) interessati al subentro nella gestione dei servizi di Portopiccolo. Urbani sottolinea che sarà a breve fissato un nuovo tavolo in Regione «con un nuovo soggetto per definire eventuali subentri, in cui la UILTuCS intende tutelare i posti di lavoro della settantina di lavoratrici e lavoratori impiegati nel complesso turistico».