Giovane investito da un taxi a Trieste in via Carducci, è gravissimo

TRIESTE. Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso poco prima delle 12.50 di venerdì 10 marzo per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Trieste, in via Carducci, all’altezza del Passo Goldoni.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stato investito da un taxi condotto da un 60enne mentre attraversava la strada all’altezza dell’incrocio semaforico. Il taxi procedeva sulla corsia riservata, in direzione Largo Barriera, e il 26enne attraversava da destra verso sinistra, diretto verso il mercato coperto.

È stato segnalato come incosciente dalle persone che erano in quel momento sul posto e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto gli equipaggi di un’ambulanza e di un’automedica. Il giovane è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cattinara. Le sue condizioni sono gravi