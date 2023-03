Lunedì l’ultimo saluto a Fabio Zoratti, il re dei musicisti di strada di Trieste

TRIESTE Trieste darà il suo ultimo saluto a Fabio Zoratti, il re dei musicisti di strada della città, scomparso qualche giorno fa a 73 anni, lunedì 13 marzo, alle 11, nella sala multireligiosa del Cimitero di Sant'Anna.

Lo rende noto il consigliere comunale Riccardo Laterza su Facebook.

“Dalle 9.30 in poi chi vorrà potrà portare un ricordo o anche semplicemente la propria presenza per ricordare Fabio e le sue note, che ci mancano già moltissimo – scrive -. Il giorno dopo, martedì 14, alle 18, la Casa della Musica di Trieste lo ricorderà con la proiezione del documentario "Re per un giorno" di Diego Cenetiempo realizzato per l'associazione Amici del Caffè Gambrinus”.