Colpite da una scarica elettrica in bagno: ferite due donne a Mossa

MOSSA Incidente domestico, nella mattinata di oggi, 9 marzo a Mossa, nel Goriziano. Due donne sono state colpite da una scarica elettrica mentre si trovavano nel bagno della loro abitazione.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, le forze dell'ordine e i vigili del Fuoco per quanto di competenza.

Le due donne, una delle quali anziana, sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate la prima in codice verde e la seconda in codice giallo all'ospedale di Gorizia.