Le avventure di Geronimo Stilton & C. in mostra al Magazzino 26 di Trieste

TRIESTE Per imparare divertendosi, addentrandosi in prima persona in un’avventura “stratopica”, con un allestimento scenografico intessuto di tecnologia, emozioni e sorprese, da sabato al 2 luglio si anima al Magazzino 26 del Porto Vecchio la grande mostra interattiva “Geronimo Stilton Live Experience - Viaggio nel Tempo”. L’esposizione immersiva, presentata da Way Experience, Atlantyca Entertainment e General Service & Security, approda alla Sala Arturo Nathan, promossa dal Comune di Trieste, dopo il successo da tutto esaurito alla Fabbrica del Vapore di Milano, con oltre 30.000 visitatori, e la proposta, prima, al Castello di Novara e al Centro Culturale Altinate di Padova.

Anche a Trieste guide speciali, i Ranger del tempo, accompagneranno i visitatori nel percorso espositivo di 50 minuti, in collegamento con un esortante Geronimo e la città di Topazia, tra giochi interattivi, prove da superare ed enigmi da risolvere nel mondo perduto dei dinosauri, quello misterioso degli antichi Egizi, e quello avventuroso dell’Isola del Tesoro. Sì, perché tutto ha preso le mosse allorché Ficcagenio Squitt, scienziato e amico di Geronimo, intento a lavorare a un nuovo progetto, per un malfunzionamento ha visto le tre chiavi del tempo aprire altrettanti portali, catapultando a Topazia vivaci e motivati dinosauri, mummie e pirati.

Geronimo e i suoi amici avranno così bisogno di viaggiatori che li aiutino a risolvere questo grosso guaio, viaggiando nel passato, risolvendo sfide, ritrovando le chiavi e richiudendo i portali, per salvare Geronimo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Piemme, vede 187 milioni di libri tradotti in 52 lingue e 3 serie animate coprodotte con Rai Kids, distribuite in oltre 130 paesi. Il personaggio creato da Elisabetta Dami trasmette, in modo divertente, valori positivi e temi complessi. Recentemente Radar Pictures, società di produzione cinematografica di Los Angeles, e Atlantyca, che gestisce tutti i diritti internazionali del personaggio, hanno siglato un accordo di sviluppo per la realizzazione di un lungometraggio animato. Intanto Geronimo rende i giovanissimi e le loro famiglie protagonisti di un viaggio nella Storia. Nella sala dedicata al Cretaceo, in abbinamento a suoni e musiche, il mapping regala una narrazione audio-visuale immersiva e immagini e video proiettati sulla superficie di uno o più oggetti li trasformano in display. Nella sala dedicata all’antico Egitto, con la realtà aumentata, i tablet sovrappongono al mondo reale elementi digitali, virtuali e interattivi. E in tutto il percorso un dispositivo di visualizzazione digitale permette di controllare contenuti su ledwall, touchscreen o mirror display. Regia e drammaturgia sono di Libero Stelluti e i Ranger sono Anais Coumine, Antonio Veneziano, Irene Lay, Leonardo Fonda, Ruben Paparo e Zita Fusco.

Sabato la mostra aprirà alle 15, in seguito sarà possibile accedere ai percorsi il venerdì alle 17.30 e alle 18.30 e il sabato, la domenica e i festivi ogni ora dalle 10 alle 19. Intero €13. Gratuito per bambini entro i 5 anni compiuti. Aperture in settimana, su prenotazione, per le scuole (biglietto €6). Info: info@geronimostiltonexperience.it.