Devasta la casa della ex dopo la fine della relazione: dopo sei anni finisce ai domiciliari a Trieste

TRIESTE Quando lo aveva lasciato, lui si era introdotto con la forza dentro casa di lei, sfondando porte, mobili e devastandola. La donna lo aveva denunciato e ora, dopo diversi anni, è arrivata la condanna e la fine di un incubo.

L’uomo, un triestino di origini pugliesi, è stato rintracciato dai carabinieri di Villa Opicina mentre lavorava dietro il bancone di un negozio: dovrà scontare la pena definitiva di un anno e 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare, come cumulo di pene per violazione di domicilio e danneggiamento, fatti commessi tra il 2008 ed il 2017.