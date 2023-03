Schlein e Civati a Trieste e in regione: i big nella volata del centrosinistra

TRIESTE Trieste è bella in primavera e in tempo di elezioni regionali l’aria si fa ancora più calda. Lo sanno bene Elly Schlein e Giuseppe “Pippo” Civati, che a fine marzo verranno a farsi una passeggiata in città.

Le voci si rincorrono già da qualche giorno e l’ufficialità deve ancora arrivare, ma ormai si tratta solo di una formalità: la neosegretaria del Pd e il fondatore di Possibile, nonché editor di People, faranno infatti visita proprio a Trieste, tappa di un più lungo tour in regione. L’arrivo di Schlein in città è previsto per fine mese, a circa una settimana dalle regionali del 2 e 3 aprile. Oltre a Trieste, la leader del Pd è attesa anche a Udine e Sacile, dove si terranno pure le amministrative per scegliere il nuovo sindaco, e a Monfalcone. «Non ci hanno visto arrivare»: in realtà, anche se la data è da confermare, la visita di Schlein a Trieste è ormai il segreto di pulcinella in casa dem. Del resto, dopo il ribaltamento dei sondaggi e l’inatteso trionfo alle primarie del Pd – nel capoluogo Fvg con percentuali tra le più alte – una sua capatina in regione era pressoché scontata: la segretaria ha dimostrato di saper «muovere al voto», e nel centrosinistra ora si spera nell’onda lunga dell’“effetto Schlein”. «Stiamo lavorando perché Elly Schlein venga in Fvg e a Trieste per portare il suo entusiasmo e darci una mano nella campagna elettorale – s’è lasciata sfuggire la segretaria dem provinciale Caterina Conti –. Contiamo sul supporto degli elettori, per un risultato diverso da quello sperato dal centrodestra: il Pd ha già dimostrato con Elly che nulla è impossibile».

Schlein non sarà l’unico nome del centrosinistra a concedersi una passeggiata a Barcola. Voci di corridoio, infatti, vorrebbero in visita in regione anche un suo ex compagno di partito: Giuseppe Civati. Nel suo caso abbiamo una data x: il giorno di “Pippo” a Trieste sarà il 24 marzo. E sarà occasione per dare sostegno ai candidati di Possibile, partito da lui fondato, a questo giro nel simbolo di Alleanza Verdi Sinistra per la coalizione a sostegno di Massimo Moretuzzo. Civati arriverà in regione il 23 marzo, a Gorizia. Poi il 24 a Trieste e il giorno dopo, il 25 marzo, ultima tappa a Udine, per incoraggiare i candidati alle comunali. f.c.