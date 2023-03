ecco come cambierà la mobilità

Gorizia, approda in giunta il primo Biciplan: più zone 30, dossi, limiti ai Tir in città

Il Comune sta per varare provvedimenti contro la velocità e a tutela degli utenti deboli, pedoni in primis. Non ci sarà un nuovo Piano del traffico: prevista solo una revisione. «Niente stravolgimenti»

Francesco Fain