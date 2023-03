Disabilità e stereotipi: Maria Chiara ed Elena Paolini a Trieste

È in partenza a Trieste la nuova edizione del progetto “Tutela e diritti” di A.B.C. Associazione Bambini Chirurgici del Burlo di Trieste, un ciclo di webinar gratuiti e aperti a tutti, che vedranno come relatori alcuni esperti e protagonisti di riferimento del mondo della disabilità. L’attività è rivolta non solo alle famiglie e a coloro che sono al fianco dei pazienti chirurgici, ma a tutti coloro che a vario titolo devono affrontare un cammino a fianco della disabilità: grazie alla modalità online vi può aderire chiunque, da qualsiasi angolo d’Italia. Il primo appuntamento, in programma per mercoledì 8 marzo, alle 18, sulla piattaforma Zoom, vedrà la partecipazione delle sorelle Maria Chiara ed Elena Paolini, anime del progetto Witty Wheels, letteralmente “ruote spiritose”. Le due, entrambe disabili, sono blogger, attiviste e formatrici, tra le prime in Italia a essersi impegnate nel contrasto all’abilismo. Qui la presentazione del loro webinair. Qui l'articolo

