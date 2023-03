A Trieste riaperta via Commerciale dopo la rottura di un tubo dell’acqua

TRIESTE Disagi in via Commerciale, ieri, a causa della rottura di una condotta idrica nei pressi del civico 53. Per l’intervento di riparazione, di cui si è occupata l’AcegasApsAmga, è stato necessario chiudere la strada poco prima dell’incrocio con via Cordaroli. Come si può immaginare, ne ha risentito soprattutto il traffico della zona.

Gli operatori hanno dovuto interrompere la fornitura dell’acqua ai condomini limitrofi (oltre a via Commerciale il problema si è esteso ad alcune famiglie che risiedono in via Cordaroli e in via Pauliana) solamente per il tempo strettamente necessario alle attività di riparazione, vale a dire tra le due e le sei del pomeriggio.

Guasto e scavo urgente: chiuso tratto di via Commerciale 06 Marzo 2023 viabilità

La strada, invece, è rimasta interdetta alla viabilità fino al completamento del cantiere (ieri sera era accessibile ai veicoli a partire dalle, dieci, ma non per gli autobus). La riapertura completa è arrivata nella mattinata di oggi, 7 marzo.

L’AcegasApsAmga ha fornito aggiornamenti continui sull’andamento dell’intervento, compresa la momentanea interruzione dell’acqua: «Si informa che per permettere un intervento urgente di riparazione sulla condotta idrica di via Commerciale all’altezza del civico 53 – si legge in un comunicato stampa diramato dalla società – la strada è stata chiusa dalle 11 al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Cordaroli e via del Panorama. La multiutility è all’opera già da questa notte per avviare le attività di riparazione il prima possibile e ridurre al minimo i disagi dei cittadini, stimando di riaprire la strada al più tardi entro le ore 6 di domani mattina (oggi), martedì 7 marzo (con accessibilità ai bus prevista già dalle 5). Per completare le operazioni necessarie verrà interrotto il servizio idrico tra le 14 e le 18 circa, coinvolgendo le utenze della zona di via Commerciale, via Pauliana, via Cordaroli e limitrofe».

Alla ripresa della normale erogazione, la multiutility suggerisce alle famiglie di far scorrere l’acqua per alcuni minuti, in modo che ritorni limpida e quindi tranquillamente utilizzabile.