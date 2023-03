Grado, il pic-nic del cigno manda il traffico in tilt

GRADO. Cigno pasteggia a bordo strada e il traffico va in tilt. Curiosa situazione lungo la strada provinciale 19 nel pomeriggio odierno, martedì 7 marzo. All’altezza dei campeggi un cigno ha pensato bene di gustare gli arbusti delle aiuole. Sembra gradire visto che la sua presenza si sta prolungando e non ne vuole sapere di sloggiare. Alla Polizia locale non è rimasto altro che provvedere al senso unico alternato.