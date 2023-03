Un campione della Nfl per la Pallacanestro Trieste

Un campione di football americano per contribuire a fare grande il basket a Trieste. Connor Barwin, per oltre dieci anni giocatore della Nfl e attualmente nei quadri tecnici dei vicecampioni di Philadelfia, è uno dei soci della nuova proprietà del club biancorosso, la Csgi (Cotogna Sports Group Italia) e ha fatto tappa a Trieste. Era presente all’Allianz Dome per partecipare alla gioia del dopogara nel successo su Treviso e ha fatto il punto sulle strategie della proprietà e su come la sua competenza sportiva può supportare la società biancorossa. Il video è di Andrea Lasorte

06:46