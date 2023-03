Tamponamento a Ronchi, una delle auto finisce contro un albero: due feriti

RONCHI Due persone sono rimaste ferite nella prima serata di oggi, 6 marzo, in un incidente stradale avvenuto in via D’Annunzio a Ronchi dei Legionari.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto i carabinieri di Monfalcone), due vetture si sono scontrate in un tamponamento: a seguito dello scontro, una delle due auto è andata a schiantarsi contro un albero.

Vista la dinamica importante, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco.

Entrambi i feriti sono stati trasportati uno in codice giallo e uno nel codice verde all'ospedale di Monfalcone con l’ambulanza.