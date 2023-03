Servizi educativi a Trieste: intesa raggiunta fra sindacati e Comune, scongiurato lo sciopero

Scongiurato il pericolo di uno sciopero nei nidi, nei ricreatori e nelle scuole dell’infanzia comunali. Nei giorni scorsi Cisl Fp e Uil hanno trovato un accordo con il Comune di Trieste, dopo le criticità rilevate in merito al sistema valutativo in vigore che, secondo i lavoratori del settore, finora li penalizzava.

Si passa ora a un nuovo osservatorio, con criteri giudicati più equi, per i quali c’è l’ok dell’assessore comunale alle Politiche delle Risorse umane Stefano Avian, che sottolinea come l’intesa sia frutto di «un dialogo costruttivo». Il tavolo di confronto si è svolto in Prefettura, e secondo i sindacati è stato fondamentale per conciliare uno stato di agitazione che avrebbe potuto far collassare l’intero sistema dell’offerta educativa e ricreativa rivolta alle famiglie. In una nota le sigle riferiscono che «forti di un mandato unanime, la Cils Fp assieme alla Uil, sarebbero state pronte a manifestare in piazza il malumore dei lavoratori da loro assistiti e intervenuti alle assemblee, di fronte alla applicazione di un sistema valutativo dell’ente che da anni pare penalizzarli sia dal punto di vista professionale che economico. Non è possibile, infatti, che nonostante gratificazioni pubbliche degli eccellenti servizi offerti alla cittadinanza anche in periodi di pandemia, la dirigenza decida poi di riconoscere una performance superiore alla media soltanto al 5% circa delle insegnanti e degli educatori in ruolo nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nei ricreatori, mentre negli altri dipartimenti dell’amministrazione le soglie di eccellenza erano di gran, gran lunga superiori».

Dopo una discussione lunga e articolata, spiegano sempre i sindacati, «è stato convenuto che la parte datoriale attiverà già da questo mese un osservatorio paritetico con compiti di analisi delle metodologie ed effetti dei criteri che sono stati sin qui adottati per la distribuzione ai dipendenti di buona parte della produttività aziendale». Per Cisl Fp e Uil non si tratta soltanto di una questione di soldi, ma «di dignità lavorativa e di giusto riconoscimento di quanto realmente svolto». Walter Giani, per la Cisl, aggiunge che «i risultati di questo osservatorio dovrebbero poi riflettersi su tutti i 2.400 lavoratori del Comune di Trieste, e non soltanto sui 900 educativi, poiché tra loro non vi devono essere trattamenti preferenziali o differenti. Molti altri si sono lamentati con il sindacato in occasione delle ultime progressioni orizzontali, nelle quali si sono sentiti penalizzati da contingentamenti applicati in sede di giudizio all’insaputa delle parti sindacali, seppur definiti legittimi dai dirigenti ma non contemplati dall’accordo sottoscritto».

I lavori dell’osservatorio partiranno subito e dovranno chiudersi entro giugno: «Confidiamo che, alla fine – conclude Giani –, si ritorni al tavolo negoziale per rivedere quelle parti dell’accordo che nel tempo hanno palesato ingiustizie ed imperfezioni». Alla conciliazione in Prefettura hanno partecipato, per i sindacati, anche Francesca Turcino per la Cisl Fp, Maurizio Petronio e Luca Tracanelli per la Uil Fpl.

«Abbiamo trovato un accordo per valutare su quali elementi si possa migliorare – spiega l’assessore Avian –, c’è stata un’apertura da parte dell’amministrazione e credo sia un segnale importante. Il nostro metodo non era sbagliato, ma è giusto avviare un dialogo perché determinate problematiche si possano risolvere con un confronto costruttivo. L’intento comune è lavorare insieme affinché il servizio funzioni e sia ottimale per tutti».