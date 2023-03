Spara alla moglie e poi si toglie la vita con i farmaci: omicidio-suicidio di una coppia di anziani a Trieste

TRIESTE Li hanno trovati abbracciati. Lei con un colpo di pistola in testa e lui accanto, deceduto con un avvelenamento da psicofarmaci.

È accaduto questo pomeriggio di oggi lunedì 6 marzo, in via del Ghirlandaio 14.

Si tratta di un omicidio suicidio di una coppia di ultraottantenni triestini.

L'uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con gli psicofarmaci.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia scientifica.

Notizia in aggiornamento.