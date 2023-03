Ikea e le aziende del Tiare Shopping cercano 75 lavoratori: Recruiting day in aprile

TRIESTE La Regione Fvg organizza un nuovo Recruiting day in programma martedì 4 aprile al Tiare Shopping di Villesse. La giornata sarà organizzata dai Servizi per il lavoro della Regione a favore di Ikea e di diversi punti vendita del centro commerciale, che offrono complessivamente 75 posti di lavoro in 21 aziende.

I profili ricercati sono prevalentemente di addetti alle vendite nelle aree abbigliamento, accessori, calzature e sport, ma anche di camerieri e addetti sala/bancone nelle aree ristorazione, di arredatori nell'area casa e arredamento, di manager, ottici e altro ancora.

Il Recruiting day si svolgerà in presenza martedì 4 aprile 2023 dalle 9 alle 18 in uno spazio dedicato al Meeting place di Villesse.

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae entro martedì 28 marzo collegandosi a questo link e scegliendo l'area di proprio interesse, dove potranno trovare anche informazioni dettagliate relative alle posizioni aperte e al periodo di inserimento.

L'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen ha ricordato il ruolo dei Centri per l'impiego come servizi essenziali per l'inserimento nel mondo lavorativo, in sinergia con le agenzie del lavoro e i soggetti operanti nella filiera dei percorsi formativi.

“La competitività di un territorio si gioca sull'innovazione, ma soprattutto sul capitale umano: il Friuli Venezia Giulia potrà mantenere ottimi numeri se continuerà a dimostrare capacità di attrarre nuove figure professionali, con l'obiettivo di costruire una società sempre più auto-sostenibile” ha detto.